10’un yeni sahibi Mertens

Süper transfer Dries Mertens'in kaç numara giyeceğine taraftarlar karar verdi. Sarıkırmızılı taraftarlar 10, 16 ve 21 forma numaraları arasında tercih yaptı. Belçikalı yıldız, yeni sezonda Metin Oktay'ların, Hagi'lerin giydiği 10 numarayı formaya taşıyacak.
Süper transfer Dries Mertens'in kaç numara giyeceğine taraftarlar karar verdi. Sarıkırmızılı taraftarlar 10, 16 ve 21 forma numaraları arasında tercih yaptı. Belçikalı yıldız, yeni sezonda Metin Oktay'ların, Hagi'lerin giydiği 10 numarayı formaya taşıyacak.