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VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Fulden Ural'ı kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:37
VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Fulden Ural'ı kadrosuna kattı!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 31 yaşındaki Fulden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde sırasıyla MKE Ankaragücü, Dicle Üniversitesi, Ankara DSİ, Gazi Üniversitesi, İdmanocağı, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Karayolları, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giyen Fulden Ural, yeni sezonda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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