Timur'a tam destek

G.Saray Kulübü, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur hakkında yapılan haberlere sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır" denildi.

BİZ BİR BÜTÜNÜZ

Timur'un her zaman yanında olduklarını belirtilen açıklamada şöyle devam edildi: G.Saray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz.