Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Eski Galatasaraylı Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı!

SON DAKİKA - Eski Galatasaraylı Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından flaş bir karar aldı. 31 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:17
SON DAKİKA - Eski Galatasaraylı Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı!

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından flaş bir karar aldı.

31 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Semih Kaya kariyerinde 5 Türkiye Süper Lig Kupası, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 Çekya Kupası kazandı.

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Semih Kaya, Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımlarında ter döktü.

Kulüp kariyerinde toplam 320 maçta boy gösteren Semih Kaya, 8 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Semih Kaya, A Milli Takım'da 23 karşılaşmada görev aldı.

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