SON DAKİKA - Eski Galatasaraylı Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı!

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından flaş bir karar aldı.
31 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.
Semih Kaya kariyerinde 5 Türkiye Süper Lig Kupası, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 Çekya Kupası kazandı.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Semih Kaya, Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımlarında ter döktü.
Kulüp kariyerinde toplam 320 maçta boy gösteren Semih Kaya, 8 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Öte yandan Semih Kaya, A Milli Takım'da 23 karşılaşmada görev aldı.
Veda zamanı... pic.twitter.com/vYMxTP3rzm— semihkaya26 (@semihkaya_26) August 12, 2022