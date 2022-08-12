SON DAKİKA - Eski Galatasaraylı Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı!

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından flaş bir karar aldı.



31 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Semih Kaya kariyerinde 5 Türkiye Süper Lig Kupası, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 Çekya Kupası kazandı.

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Semih Kaya, Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımlarında ter döktü.

Kulüp kariyerinde toplam 320 maçta boy gösteren Semih Kaya, 8 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Semih Kaya, A Milli Takım'da 23 karşılaşmada görev aldı.