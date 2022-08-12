Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Milliyet'in haberine göre, oyuncular ve aileleri için gerekli oturum ve çalışma izinlerinin alınmasından, ülke kültürü ile ilgili bilgilendirmeye, çocukların eğitiminden futbolcuların dil öğrenimine kadar pek çok konuda Türkiye'de ihtiyaç duyacakları her şeyde destek olunmasının garantisi verildi ve bu konuda yapılan görev dağılımı anlatıldı.