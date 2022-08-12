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Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıları bir yandan gelecek bir yandan gönerilecek oyuncularla ilgilenirken, yeni bir girişimde bulundu. Cimbom, yabancı oyunculara, gelen transferlere yardım amaçlı 'Oyuncu destek programı'nı başlatttı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:33
Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Galatasaray Kulübü transfer ettiği ve önümüzdeki süreçte kadrosuna katacağı yabancı oyuncular için izlenecek adımları profesyonel bir yaklaşımla sistematik hale getirdi.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

"Oyuncu Destek Programı" adıyla oluşturulan özel çalışmada, transfer edilen isimlere hizmet sağlayacak birimler "Yeni hayata hazırlama", "Sosyal-kültürel oryantasyon", "Yardım ve destek servisleri" ve "Uluslararası Eğitim" gibi başlıklarda toplandı.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Milliyet'in haberine göre, oyuncular ve aileleri için gerekli oturum ve çalışma izinlerinin alınmasından, ülke kültürü ile ilgili bilgilendirmeye, çocukların eğitiminden futbolcuların dil öğrenimine kadar pek çok konuda Türkiye'de ihtiyaç duyacakları her şeyde destek olunmasının garantisi verildi ve bu konuda yapılan görev dağılımı anlatıldı.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Hazırlanan dökümanda yeni transferlere yönelik olarak yer alan "Siz ve aileniz bizimle olduğunuz süre içerisinde krallar gibi yaşayacaksınız" ifadeleri de dikkat çekti.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Yabancı oyuncuların kendilerine her konuda destek sağlayan bu çalışmadan bir hayli etkilendikleri kaydedildi.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

TORREIRA MERTENS HAZIR
Cim-Bom'da Lucas Torreira ve Dries Mertens'in antrenmanlarda çok iyi performans gösterdikleri öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Lisansları çıkarılan dünyaca ünlü iki futbolcunun da Giresunspor maçında forma giyebilecek durumda oldukları aktarıldı.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Torreira ve Mertens'in maçta ne kadar süre alacaklarına Teknik Direktör Okan Buruk ekibiyle beraber yapacağı son değerlendirmelerin ardından karar verecek.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Bu arada Galatasaray'da geçtiğimiz sezonlarda ara verilen kamp uygulaması Okan Buruk ile yeniden hayata geçiyor.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Buruk, Giresun karşılaşması öncesi bugün takımı kampa alacak.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Böylece uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılar İstanbul'daki bir maç öncesi kampa girecek.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

ÇOK ÖZEL MİSAFİR
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, Florya'ya giderek Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncuları ziyaret etti.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Yarışlara Galatasaray marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren 21 yaşındaki Türkoğlu, Buruk ve futbolcularla tanışarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Galatasaray bir sonraki maçını Cumartesi günü Giresunspor ile oynayacak.

Galatasaray yönetiminden yabancı oyunculara ve transferlere özel proje! 'Krallar gibi yaşayacaksınız'

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumastesi saat 21.45'te başlayacak.

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