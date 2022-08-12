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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktrükoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için yapılacak teklif duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)a

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:08
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Cimbom, transferdeki suskunluğunu Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle bozdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

İki yıldızı kadrosuna katan Cimbom'da, sıra ayrılacak isimlere geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Teknik direktör Okan Buruk'un, kafasındaki ayrılacaklar listesini şekillendirdiği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Buruk'un, yönetime kadroda olmasını istemediği futbolcuları ilettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Bunun yanı sıra Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI

Fransız basını Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Haberde, Kerem Aktürkoğlu için Marsilya ve Lyon'un yeniden devreye gitdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekiplerinini 15 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Ayrılık...

23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 51 karşılaşmada görev almıştı.

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