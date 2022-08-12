GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.
Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.
Cimbom yaptığı iki hamleyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı.
Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda.
Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından Nelsson'un da ayrılık iddiaları kuvvetlendi.
NELSSON'UN TALİPLERİ ARTIYOR
Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.
Danimarkalı stopere Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.
Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.
Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
CİMBOM'DAN DJIKU HAMLESİ
Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Cimbom, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Alexander Djiku'yu gündemine aldı.
Aslan, 28 yaşındaki stoper için Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile görüşme gerçekleştirdi.
Afrika basınında yer alan haberde Galatasaray'ın teklifi de duyuruldu.
Cimbom'un Alexander Djiku için 4 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia edildi.
TRANSFERDE RAKİPLER VAR
İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.
11 sarı ve 1 de kırmızı kart gören savunmacı daha önce Caen ve Bastia takımlarında da görev yapmıştı.