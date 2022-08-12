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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da stoper arayışları devam ediyor. Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Aslan, Trabzonspor'un da gündeminde olan Alexander Djiku için teklifini sunud. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:22
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Cimbom yaptığı iki hamleyle hücum ve orta saha hattındaki eksiklerini büyük ölçüde kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından Nelsson'un da ayrılık iddiaları kuvvetlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

NELSSON'UN TALİPLERİ ARTIYOR

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transferin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Danimarkalı stopere Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

CİMBOM'DAN DJIKU HAMLESİ

Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Cimbom, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Aslan, 28 yaşındaki stoper için Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Afrika basınında yer alan haberde Galatasaray'ın teklifi de duyuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

Cimbom'un Alexander Djiku için 4 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Alexander Djiku için teklifini yaptı!

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.

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