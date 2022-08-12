Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Galatasaray haberleri... Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar Mertens ve Torreira transferiyle Avrupa'da ses getirdi. 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın milli takım hocası Roberto Martinez, Mertens'in Galatasaray tercihini yorumladı... (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:32
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Tecbüreli çalıştırıcı milli takım oyuncusunun Galatasaray tercihini yorumladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Türkiye'ye transferini değerlendiren Martinez, "Dries Mertens, dokuz yıl sonra Napoli'den ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

35 yaşındaki forvet, Galatasaray'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje konusunda biraz endişeliydim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Napoli çok çoşkulu bir kulüp Taraftarlar oyunculara yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Galatasaray Dries'in de buna ihtiyacı var ve Galatasaray'ın da Dries gibi birine ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Dries Mertens Belçika Milli Takım formasını 100 kez terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Milli takım kariyerinde 20 gol katkısı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası Mertens'in son turnuvası olarak bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Türk kulüpleriyle ismi geçen Jason Denayer hakkında da konuşan Martinez, "Jason endişelendiğimiz bir oyuncu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

O bizim için önemli bir oyuncu ama kısmen kontrat durumu nedeniyle onun için zor bir yıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Onu destekliyoruz ve ona inanıyoruz. Umarım doğru seçimi yapar." dedi.

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