GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roberto Martinez'den Mertens ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de efsane olabilir"

Galatasaray transferlerde yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.
Galatasaray'a transferiyle birlikte avrupa gündeminde büyük ses getiren Mertens'in Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez Belçika basınına konuştu.
Galatasaray transferlerde yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.
Galatasaray'a transferiyle birlikte avrupa gündeminde büyük ses getiren Mertens'in Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez Belçika basınına konuştu.
Tecbüreli çalıştırıcı milli takım oyuncusunun Galatasaray tercihini yorumladı.
Türkiye'ye transferini değerlendiren Martinez, "Dries Mertens, dokuz yıl sonra Napoli'den ayrıldı.
35 yaşındaki forvet, Galatasaray'da büyük bir coşkuyla karşılandı.
Harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje konusunda biraz endişeliydim.
Napoli çok çoşkulu bir kulüp Taraftarlar oyunculara yakın.
Galatasaray Dries'in de buna ihtiyacı var ve Galatasaray'ın da Dries gibi birine ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.
Milli takım kariyerinde 20 gol katkısı yaptı.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası Mertens'in son turnuvası olarak bakılıyor.
Türk kulüpleriyle ismi geçen Jason Denayer hakkında da konuşan Martinez, "Jason endişelendiğimiz bir oyuncu.
O bizim için önemli bir oyuncu ama kısmen kontrat durumu nedeniyle onun için zor bir yıldı.
Onu destekliyoruz ve ona inanıyoruz. Umarım doğru seçimi yapar." dedi.