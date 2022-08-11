TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor.
Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.
Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Sarı-Kırmızılılar transferde büyük oynamaya devam ediyor.