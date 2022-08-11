Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Galatasaray, yıldız transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Hollandalı Memphis Depay'ı radarına almıştı. Cimbom'un listesinde yer alan golcü yıldızdan heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:24
TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Sarı-Kırmızılılar transferde büyük oynamaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirdi. Radardaki isim ise Barcelonalı Memphis Depay.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

TEKLİF YAPILACAK!

Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Transfer süreciyle yine bizzat Erden Timur ilgilenirken, Barcelona ile 1 yıl kontratı kalan ve İspanyol devinin elden çıkartmayı düşündüğü Hollandalı futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberler gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

DEPAY ATEŞİ YAKTI!

Taraftarları da oldukça heyecanlandıran Memphis Depay söylentilerinin ardından yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

28 yaşındaki Hollandalı, Galatasay'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Bu durumun farkedilmesinin üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta çılgına dönerken "Yok artık daha neler diyorum", "Çıtayı arşa çıkardık. Beklentiler yüksek. Hayırlısı olsun Galatasarayımız'a." gibi paylaşımlar yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılan Hollandalı oyuncu, burada 36 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Depay, 36 karşılaşmada 12 gol attı.

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