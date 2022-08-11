Sevilla’ya Nelsson uyarısı

Sevılla'nın eski yıldızı ve Danimarka Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, Victor Nelsson konusunda 'Elinizi çabuk tutun' mesajı verdi. ABC gazetesine açıklamalarda bulunan Poulsen, "Geleceği çok parlak ve çok fazla talibi var... Üstelik Sevilla'da oynamak istiyor. Daha ne olsun" ifadelerini kullandı. Kopenhag'da Galatasaray ile devam eden transfer görüşmelerini yakından takip ettiklerini belirtirken Premier Lig dahil pek çok üst düzey ligden oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu söyledi.
Sevılla'nın eski yıldızı ve Danimarka Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, Victor Nelsson konusunda 'Elinizi çabuk tutun' mesajı verdi. ABC gazetesine açıklamalarda bulunan Poulsen, "Geleceği çok parlak ve çok fazla talibi var... Üstelik Sevilla'da oynamak istiyor. Daha ne olsun" ifadelerini kullandı. Kopenhag'da Galatasaray ile devam eden transfer görüşmelerini yakından takip ettiklerini belirtirken Premier Lig dahil pek çok üst düzey ligden oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu söyledi.