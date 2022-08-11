Lemina Sampdoria’ya

Torreıra'yı Galatasaray'a kaptıran Sampdoria'nın gözü Mario Lemina'da... Adı son dönemde Trabzon'la da anılan Gabonlu oyuncu, İtalya'da da revaçta... Sportitalia'dan gelen haberlere göre; Sampdoria, Giampaolo'ya teslim edilecek yeni oyuncular arıyor ve gözler Juventus'un eski oyuncusu Lemina'da. Müzakereler iyi bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde imzalar atılabilir.
Torreıra'yı Galatasaray'a kaptıran Sampdoria'nın gözü Mario Lemina'da... Adı son dönemde Trabzon'la da anılan Gabonlu oyuncu, İtalya'da da revaçta... Sportitalia'dan gelen haberlere göre; Sampdoria, Giampaolo'ya teslim edilecek yeni oyuncular arıyor ve gözler Juventus'un eski oyuncusu Lemina'da. Müzakereler iyi bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde imzalar atılabilir.