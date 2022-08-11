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Lemina Sampdoria’ya

Torreıra'yı Galatasaray'a kaptıran Sampdoria'nın gözü Mario Lemina'da... Adı son dönemde Trabzon'la da anılan Gabonlu oyuncu, İtalya'da da revaçta... Sportitalia'dan gelen haberlere göre; Sampdoria, Giampaolo'ya teslim edilecek yeni oyuncular arıyor ve gözler Juventus'un eski oyuncusu Lemina'da. Müzakereler iyi bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde imzalar atılabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Lemina Sampdoria’ya
Torreıra'yı Galatasaray'a kaptıran Sampdoria'nın gözü Mario Lemina'da... Adı son dönemde Trabzon'la da anılan Gabonlu oyuncu, İtalya'da da revaçta... Sportitalia'dan gelen haberlere göre; Sampdoria, Giampaolo'ya teslim edilecek yeni oyuncular arıyor ve gözler Juventus'un eski oyuncusu Lemina'da. Müzakereler iyi bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde imzalar atılabilir.
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