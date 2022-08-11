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Giresun maçı kapalı gişe

Satışa çıkan biletler saniyeler içinde tükendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Giresun maçı kapalı gişe
Galatasaray'da nefesler tutuldu cumartesi akşamı oynanacak Giresunspor maçı bekleniyor. Antalyaspor galibiyetiyle büyük moral bulan, Mertens ve Torreira transferleri ile büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, dün satışa çıkan ve fiyatı 165 ile 2 bin TL arasında değişen 11 bin bileti saniyeler içinde tüketti. Satılan 38bin kombineyle birlikte Giresunspor maçı kapalı gişe oynanacak. Karşılaşmaya özel olarak hazırlanan taraftarların, görsel şovları ve tezahüratlarıyla Giresunspor maçına damga vurması bekleniyor.
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