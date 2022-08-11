Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için itiraf geldi. Sampdoria kulübü başkanı Marco Lanna, yaptığı açıklamada Galatasaray ile aralarındaki transfer savaşını kaybettiklerini ve bunun sebebini anlattı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:57
Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Galatasaray hafta sonu İstanbul'a getirdiği Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile pazartesi günü 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Birçok talibi olan Uruguaylı oyuncuyu, Galatasaray'la birlikte en fazla kadrosuna katmak isteyen takım, İtalyan ekibi Sampdoria'ydı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Başkan Marco Lanna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transferle ilgili de büyük bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Torreira'yı yeniden kadrolarına katmayı çok istediklerinin altını çizen Lanna, "tuttomercatoweb"e şunları söyledi:

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

LİGİN EN DEĞERLİSİ

"Transfere yakındık ama sonra bir maliyet hesaplaması yaptık. Bize uymadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Aslında bizim için önemli bir oyuncuydu ama istediği ücreti karşılayamadık.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Açıkçası Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamadık."

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Galatasaray'a imza atan Lucas Torreira, Süper Lig'in de en değerli futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Şu anki piyasa değeri 20 milyon euro olan Uruguaylı, Süper Lig'de, Giresunspor (15 milyon), İstanbulspor (12 milyon), Ümraniyespor'u (8 milyon) geride bıraktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira 11 Şubat 1996, Fray Bentos'ta dünyaya geldi. Torreira, Futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. 1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya Transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Torreira, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta 2-0 yenildikleri Manchester City karşısında çıktı ve 70. dakikada oyuna dâhil oldu. Sezondaki ilk asistini 3-2 yendikleri Cardiff City'ye karşı Alexandre Lacazette'in galibiyet golünde yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Torreira, sezondaki ilk maçına Arsenal'in 2-1 yendiği Burnley karşısında çıktı. Sezondaki ilk golünü ise 61. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdikten sonra Liverpool'a attı ve 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atmış oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti. Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı. Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.

DİĞER
Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!
Düzce'de fazla bal yiyen ayı bayıldı! O anlar kamerada
Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle
Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle
Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme!
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle 11:20
HJK Helsinki - Maribor maçı saat kaçta? HJK Helsinki - Maribor maçı saat kaçta? 11:05
Denizlispor Lopes'e kavuşuyor Denizlispor Lopes'e kavuşuyor 11:03
Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..." Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..." 10:56
West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta? West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta? 10:50
Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme! Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme! 10:44
Daha Eski
F.Bahçe'de Batshuayi şoku! Transferi... F.Bahçe'de Batshuayi şoku! Transferi... 10:41
Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? 10:19
F.Bahçe'de Sörloth için transfer harekatı! Teklif... F.Bahçe'de Sörloth için transfer harekatı! Teklif... 10:02
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? 09:56
Kanarya'ya Sambacı yıldız! Kanarya'ya Sambacı yıldız! 09:36
Evander bombası patlıyor! O tarih ortaya çıktı Evander bombası patlıyor! O tarih ortaya çıktı 09:33