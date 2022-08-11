Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..."

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira 11 Şubat 1996, Fray Bentos'ta dünyaya geldi. Torreira, Futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. 1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya Transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı.