Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün'ün Avrupa kulüplerinin radarına girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak.
Sarı kırmızılılar, Yunus'a imzayı attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak.
Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor...