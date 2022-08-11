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Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar transferde yıldız isimleri kadrosuna katarken iç transferde de hareketli saatler yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Yunus Akgün'ün sözleşmeşmesinde iyileştirmeye gidiyor. Sarı kırmızılı takım oyuncunun maaşına 13.3 katı zam yapacak. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:44
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün'ün Avrupa kulüplerinin radarına girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Sarı kırmızılılar, Yunus'a imzayı attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor...

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da yakaladığı çıkışı sarı kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmk için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Hürriyet'in haberine göre, kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus'un ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Genç futbolcunun 2024-25 sezonu sonuna dek kalması sağlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus'a tam 13.3 kat zam yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Sarı kırmızılı genç yıldızın maaşı 12 milyon TL'ye çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Yönetimi böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Yunus Akgün ile önümüzdeki günlerde masaya oturup yeni sözleşme teklif edecek olan Galatasaray yönetimi, ardından benzer durumdaki diğer oyunculara yönelerek iç transfer çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Bir yıl önce 2 milyon Euro olan Yunus'un piyasa değeri, bu süreçte gösterdiği performansla 7.5 milyon Euro'ya dek yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Yunus Akgün sezonun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a karşı 89 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Yunus Akgün performasıyla taraftarın en çok konuştuğu isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 39 karşılaşmada süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı kırmızılılardan Yunus Akgün'e yeni kontrat

Akdeniz temsilcisinin formasıyla geçtiğimiz sezon etkileyici performans sergileyen Yunus, 9 gol 12 asistlik katkı sağladı.

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