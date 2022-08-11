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GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonunun hızlı takımlarından Galatasaray, bir süredir gündemde yer alan Brezilyalı futbolcu Evander için yeniden atağa kalktı. Danimarka Ligi ekibi Midtjylland'ın geri adım atmasının ardından yeniden görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Galatasaray'a gelmek isteyen Evander'in de kulübüne ayrılık isteğini net bir şekilde ilettiği öğrenildi. Transferde pazarlıkların Aslan'ın şartlarına göre olumlu sonuçlanacağı ifade edildi. İşte o tarih...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:33
GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Transferde şov yapan Galatasaray'da harekat son sürat devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Son olarak Mertens ve Torreira'yı açıklayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki yıldızlar için yeni bir operasyon başlattı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Orta saha mevkisine bir takviye daha yapmak isteyen Cimbom'un Evander ısrarı sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Galatasaray yönetimi, Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Sambacı futbolcu için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Brezilyalı futbolcunun defterini kapatmayan transfer komitesi, Danimarka ekibi Midtjylland'ın kapısını bir kez daha çaldı ve son teklifini yineledi.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, Evander için 5 milyon euro önermiş, kabul görmeyince teklifini 6.5 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

TRANSFER OLMAYI HAK EDİYOR
Ancak kapıyı 10 milyon eurodan açan ve son olarak 8 milyon euroya inen Midtjylland'a yeni bir teklifle giden Galatasaray, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euroya çıkarmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Bu teklif sonrasında Midtjylland'a düşünmek için süre veren sarı-kırmızılılar, teklifini tekrar sundu.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Midtjylland cephesinden ise Galatasaray'ın teklifine bu defa yeşil ışık geldi.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Kulübün Sportif Direktörü Svend Graversen, Galatasaray'ın Evander için yaptığı tekliflerin ardından oyuncunun Midtjylland'dan ayrılıp, ayrılmayacağı sorusuna, "Evander transfer olmayı hak ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Bir çözüm bulmaya çalıştığımız bir sır değil" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Sarı-kırmızılılar, daha önce Brezilyalı oyuncuyla 1.2 milyon euro maaştan 4 yıllık anlaşma sağlamış, hatta Evander, Danimarka'daki transfer görüşmelerine katılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Midtjylland'ın tavrı ise Evander'in görüşmenin ardından kulübüyle yaptığı toplantı sonrasında değişti.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Sambacı net bir dille kulüpten ayrılmak istediğini iletince, Midtjylland geri adım attı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

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Bu gelişme üzerine Galatasaray, Danimarka ekibiyle yeniden görüşmelere başladı.

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