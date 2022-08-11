GALATASARAY HABERİ: Transfer tarihi ortaya çıktı! Evander bombası patlıyor

Transferde şov yapan Galatasaray'da harekat son sürat devam ediyor.
Transferde şov yapan Galatasaray'da harekat son sürat devam ediyor.
Son olarak Mertens ve Torreira'yı açıklayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki yıldızlar için yeni bir operasyon başlattı.
Orta saha mevkisine bir takviye daha yapmak isteyen Cimbom'un Evander ısrarı sürüyor.
Galatasaray yönetimi, Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Sambacı futbolcu için yeniden harekete geçti.
Brezilyalı futbolcunun defterini kapatmayan transfer komitesi, Danimarka ekibi Midtjylland'ın kapısını bir kez daha çaldı ve son teklifini yineledi.
Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, Evander için 5 milyon euro önermiş, kabul görmeyince teklifini 6.5 milyon euroya kadar çıkarmıştı.
TRANSFER OLMAYI HAK EDİYOR
Ancak kapıyı 10 milyon eurodan açan ve son olarak 8 milyon euroya inen Midtjylland'a yeni bir teklifle giden Galatasaray, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euroya çıkarmıştı.
Bu teklif sonrasında Midtjylland'a düşünmek için süre veren sarı-kırmızılılar, teklifini tekrar sundu.
Midtjylland cephesinden ise Galatasaray'ın teklifine bu defa yeşil ışık geldi.
Kulübün Sportif Direktörü Svend Graversen, Galatasaray'ın Evander için yaptığı tekliflerin ardından oyuncunun Midtjylland'dan ayrılıp, ayrılmayacağı sorusuna, "Evander transfer olmayı hak ediyor.
Bir çözüm bulmaya çalıştığımız bir sır değil" yanıtını verdi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Brezilyalı oyuncuyla 1.2 milyon euro maaştan 4 yıllık anlaşma sağlamış, hatta Evander, Danimarka'daki transfer görüşmelerine katılmıştı.
Midtjylland'ın tavrı ise Evander'in görüşmenin ardından kulübüyle yaptığı toplantı sonrasında değişti.
Sambacı net bir dille kulüpten ayrılmak istediğini iletince, Midtjylland geri adım attı.
HAFTA İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Bu gelişme üzerine Galatasaray, Danimarka ekibiyle yeniden görüşmelere başladı.
Transferin bu hafta içinde sarı-kırmızılıların şartlarına göre olumlu olarak sonuçlanması bekleniyor.
Evander, Cimbom'un Antalyaspor ile oynadığı maçı da izlemiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.