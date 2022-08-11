Evander için sessiz bekleyiş

Galatasaray'da uzun süre gündemde kalan ancak yüksek maliyeti nedeniyle gözden düşen Evander, Midtjylland'ın gözünü korkuttu. Oyuncuyu yüksek bir bedelle satmak isteyen Midtjylland'ın Sportif Direktörü Svend Gravesen, "Evander için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, bu g izli saklı bir şey değil. Evander transfer olmayı hak ediyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz" açıklaması yaptı.
Galatasaray'da uzun süre gündemde kalan ancak yüksek maliyeti nedeniyle gözden düşen Evander, Midtjylland'ın gözünü korkuttu. Oyuncuyu yüksek bir bedelle satmak isteyen Midtjylland'ın Sportif Direktörü Svend Gravesen, "Evander için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, bu g izli saklı bir şey değil. Evander transfer olmayı hak ediyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz" açıklaması yaptı.