En yüksek gelir reklamdan

Galatasaray, 716.8 milyon TL zarar açıklayan Beşiktaş'ın ardından 377.5 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip 1.23 milyon lirayla Fenerbahçe'den sonra en fazla gelire ulaşan ikinci kulüp konumunda yer alırken kulübün gideri ise 1.99 milyar lira... Galatasaray'ın önemli gelir kalemleri şöyle: Reklam ve sponsorluk: 401,3 milyon lira; Stat hasılatı: 240,1 milyon lira; Mağazacılık: 196,5 milyon lira; Yayın geliri: 165,3 milyon lira; UEFA geliri: 170,9 milyon lira; Sarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri ise 733,2 milyon lira...