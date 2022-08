Hedef Avrupa şampiyonluğu

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, hep birlikte bir hayal kurduklarını ve o hayali gerçekleştirmek için uğraştıklarını söyledi. Dünkü idmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Timur, transfer görüşmelerini kendisinin yürütmesiyle ilgili, "En ufak stratejik hata yapmamak çok önemli... Nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için başka biri girdiğinde sorun olabiliyor" ifadesini kullandı. Seçimden sonra hayatının çok değiştiğini ancak mutlu olduğunu ifade eden Erden Timur transfer sürecinin yoğun mesai gerektirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "80 gündür gece saat 04.00'ten önce uyuyup, sabah saat 11.00'den sonra uyandığım gün yok. Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Kendilerine biz, 'Yeniden şampiyon olacağız' diyoruz.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin lami cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Avrupa'da oynamıyoruz, geçen sezon 13'üncü bitirdik. Bu kadar zor durumda başka bir şeye ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz." Yeni yapılacak transferlerle ilgili olarak ise Erden Timur, "Herkesin içi rahat olsun. Bugüne kadar herkes geçmiş transfer dönemlerini de düşünsün bu fazla yıldız oyuncunun bir araya gelmişliği aynı anda yok. Dolayısıyla bu böyle devam edecek" dedi.

SANCHEZ İLE İLGİLENİYORUZ

Marsilya ile anılan Alexis Sanchez'in ilgilendikleri oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyen Erden Timur, "Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz. Böyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve doğru rakamlara gidebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda kendinizi mahkum hissedebiliyorsunuz. Sanchez de görüştüğümüz, çok değerli ve büyük bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

SEVILLA'NIN NELSSON OYUNU

Marcao'nun aklını çelen ve kadrosuna katan Sevilla, Nelsson için de aynı taktiği uyguluyor. Erden Timur, oyuncunun, "Kariyerim için gitmek istiyorum" dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray'ın "25 milyon Euro olan serbest kalma bedelinden aşağıya oyuncuyu satmak istemiyoruz" demesine karşın Sevilla ve menajerinin oyuncu üzerinden transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Medyada yer alan "Nelsson Sevilla'yla anlaştı, gidiyor" haberlerinin de menajer kaynaklı olduğu belirtildi.

JUVE'Yİ İSTEMEDİ

"Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon euro'luk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus'u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım. Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus'ta sonlandırmak istemiyor. Mertens'e onun dışında birçok teklif de vardı."

ARSENAL DÜŞMEDİ

"Torreira'da çok büyük kulüpler teklif vermişti. Bu transferler için 20-25 gün uğraşıyoruz. Maaş konusunda bir sınırı geçmiyoruz. Oyunculara birçok ikna yoluyla gidiyoruz. Bunu yapmazsanız ancak parayla ikna edebilirsiniz. O yüzden uzun sürüyor. Torreira için Arsenal ilk 18 milyon euro ile başladı. 15 gün hiç düşmedi. Bazen sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi sabır yok. Sonunda işlerin başka bir noktaya geleceğini söylüyordum."

ARDA'NIN İLGİSİ YOK

Mertens ve Torreira'nın transfer süreçlerinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Arda Turan'ın ikna rollerinin olup olmadığının sorulması üzerine Timur, "Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyecektik. Onun için geldi. Torreira ve Mertens transferinde futbolcuların iknası ile ilgili değildi" dedi.

İTALYA 2.5 SAAT İZİN VERMEDİ

Tek amacının oyuncuların ön planda olması olduğunu söyleyen Başkan vekili Erden Timur, "Gizemli olmak gibi bir çabam söz konusu değil. Tek amacım oyuncular ön planda olsun. Bizler görevimizi yapıyoruz" derken İtalya' dönüşü zorlandıklarını söyledi: "Özel uçak maceralı oldu. 2.5 saat İtalya devleti izin vermedi. Bakanlarımızı aradık. Süleyman Soylu'ya, Mevlüt Çavuşoğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Devletimiz işi çözdü yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Uzun bir süreç oldu."

HAKEMLERİ İZLEYECEĞİZ

Erden Timur, ligin ilk haftasındaki hakem performansıyla ilgili de şunları söyledi: Hakemlerle ilgili sorun bizim maçımızda da vardı. Biz bunları not edeceğiz. Eski hakemlerden bir heyet oluşturup, her hafta bunları değerlendireceğiz. Yayıncının pozisyonu yakın tekrar sayısına kadar her şeyi çıkaracağız ortaya. Fenerbahçe'nin dışarıda başlayıp içeride biten penaltısı başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden kimsenin kandırılmasını kabul etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız.