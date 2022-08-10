Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Sezonu Antalyaspor galibiyetiyle açan Cimbom, kadroda alternatifleri çoğaltmak istiyor.
Mutlak şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.
İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yürütülen operasyonda orta saha bölgesinin geniş ve kuvvetli olması için düğmeye basıldı.
Son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmılılar durmak bilmiyor.
Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, transfer ihtiyaçlarının devam ettiğini belirtmişti.
Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar." demişti.
Teknik heyet, hücuma dönük bir orta saha talebini yönetime iletti.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, rotasını Brezilya'ya çevirdi.
VEIGA BOMBASI!
Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Raphael Veiga'nın peşine düştü.
Okan Buruk'un transfer için ismini verdiği Sambacı orta saha için temaslar başladı.
Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran sarı-kırmızılı kurmaylar, resmi teklif hazırlığında.
Okan Buruk, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor.
Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Kariyerine Coritiba'da başlayan Veiga, 2016 yılında Palmeiras'a transfer oldu.
Sonrasında Atletico-PR'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha, 31 Aralık 2018 yılında Palmeiras'a döndü.