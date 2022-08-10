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Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Son dakika spor haberi: Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Derinlikli bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yeni operasyon için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ile hücum bağlantısı arasında sorun çözecek bir profilin kadroya katılmasını istiyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran teknik heyet, gözünü Brezilya'ya çevirdi. Sambacı 10 numaranın ismi yönetime verildi. Galatasaraylı kurmaylar, transferi olumlu neticelendirmek için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:46
Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Sezonu Antalyaspor galibiyetiyle açan Cimbom, kadroda alternatifleri çoğaltmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Mutlak şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray, tüm hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yürütülen operasyonda orta saha bölgesinin geniş ve kuvvetli olması için düğmeye basıldı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmılılar durmak bilmiyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, transfer ihtiyaçlarının devam ettiğini belirtmişti.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar." demişti.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Teknik heyet, hücuma dönük bir orta saha talebini yönetime iletti.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

VEIGA BOMBASI!
Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Raphael Veiga'nın peşine düştü.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Okan Buruk'un transfer için ismini verdiği Sambacı orta saha için temaslar başladı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran sarı-kırmızılı kurmaylar, resmi teklif hazırlığında.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Okan Buruk, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Sambacı 10 numara geliyor

Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

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