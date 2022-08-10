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Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili resmi sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 00:10
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili resmi sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz.

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