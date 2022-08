Yeni 10 numara Dries Mertens

Galatasaray'da Dries Mertens'in transferinin ardından başlayan tartışmalar son buldu. Mertens'in gelişiyle birlikte Galatasaray'da forvet sayısı üçe çıkarken Okan Buruk'un çift forvete dönebileceği yorumları yapılıyordu. Ancak Buruk, Belçikalı futbolcuya 10 numaralı formayı verdi ve Mertens'in nerede kullanılacağı da ortaya çıkmış oldu. Mertens; Hagi, Sneijder, Arda, Lincoln ve Belhanda gibi efsanevi oyuncuların taşıdığı forma ile sahaya çıkacak ve hem Galatasaray'ın hücum hattını yönetecek hem de gol arayacak. Mertens, Napoli'den ayrıldıktan sonra özel hocayla çalışırken, Torreira Arsenal ile yeni sezon hazırlıklarını yaptı. İki futbolcunun da Giresunspor karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.



'EFSANE OLMALIYIM'



35 yaşındaki Mertens imza sonrası, "Galatasaray'da efsane olmak istiyorum" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Twitter'daki Galatasaray Space odasından seslenen Belçikalı yıldız, "Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum ve mükemmel bir adım atmış oldum" diye konuştu.



'ŞAMPİYONLUK İÇİN'



26 yaşındaki Torreira, "Gerçekten çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifli, hislerim inanılmaz. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir yer etmesini bekliyorum" dedi. Uruguaylı yıldız, "Taraftarlara teşekkür ederim. kararımda büyük rol oynadılar. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" açıklamasını yaptı.



KAP AÇIKLAMALARI



Her iki futbolcu için dün akşam saat 21.00'de KAP açıklamaları peş peşe yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile de 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



'KEBAP İSTİYORUM!'



Dries Mertens konuştuğu sırada yayına tekrar katılan Lucas Torreira, "Kebap istiyorum kebap" dedi. Mertens ise "Üç gündür buradayız, bizi her akşam kebap yemeye götürmek istiyor. Bu akşam da döner istiyor" açıklamasını yaptı. Yeni transferlere eşlik eden kaleci Muslera da "Bu kulüpte büyük oyuncularla oynadım. Havada bunun kokusunu alıyorum" dedi.