Sevilla bastırıyor!

Arka arkaya transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'da... Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu kez Brezilyalı oyuncunun sarı- kırmızılı takımdaki partnerinin peşine düştü. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, geçtiğimiz günlerde İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Marcao'nun alınmasına rağmen stoper transferi yapacaklarını ifade etmişti. İspanyol basını bu açıklamaların hemen ardından Sevilla'nın Victor Nelsson'u da istediğini iddia etti. İspanya'dan Todofichajes iddiaları bir adım ileriye taşıdı ve Sevilla'nın yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığını duyurdu.



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Büyük ilgi çeken habere göre; Galatasaray'a ilk olarak 10 milyone euro ve ardından 13 milyon euro'luk teklifte bulunan Sevilla son olarak 18 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın 20 milyon euro'dan aşağıya düşmeyi düşünmediği belirtilirken Danimarkalı futbolcunun da kısa bir süre içinde İspanya'ya gidebileceği aktarıldı. Galatasaray, Victor Nelsson'u geçtiğimiz sezonun başında Kopenhag'dan 7.5 milyon euro bedelle transfer etmişti. Sarıkırmızılılar özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Nelsson'un serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlemişti.

Galatasaray, Marcao ile çok iyi bir uyum sağlayan ve bu sezon da başarılı performansını sürdüren Victor Nelsson'u 20 milyon euro'ya satarsa, son 8 sezonda oyuncu satışlarından elde ettiği gelir 145 milyon euro'ya ulaşacak.