Phil Jones sürprizi

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha mı geliyor? İddialara göre; stoper arayan sarı-kırmızılılar Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag tarafından kadro dışı bırakılan Phil Jones için United ile ön görüşme yaptı. Sarı-kırmızılılar bir sonraki aşamada Jones'un menajeri ile bir görüşme yapacak. Bir yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a gelme konusunda ikna etmeye çalışılacak. Jones, Okan Buruk'un istediği gibi stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok büyük tecrübesi var.
DİĞER