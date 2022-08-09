Nice peşinde

Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine geldi. L'Equipe, Favre'nin bir kenar ve iki hücum oyuncusu istediğini yazdı. Nice'in teklif hazırlığında olduğu kanat oyuncusunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine geldi. L'Equipe, Favre'nin bir kenar ve iki hücum oyuncusu istediğini yazdı. Nice'in teklif hazırlığında olduğu kanat oyuncusunun Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi. Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirildi.