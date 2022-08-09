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Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erden Timur açıklamasının bir bölümünde Alexis Sanchez transferine dair de konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 11:48
Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

Galatasaray'da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıladı.

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

İşte Timur'un o sözleri...

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Arda Turan çok büyük Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için geldi, Lucas Torreira ile Dries Mertens konusu bitmişti."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon euro'luk teklifi ben gördüm. Ama kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Torreira için Arsenal 18 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım. Ancak listede başka isimler de var."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Hakan Çalhanoğlu, Alexis Sanchez transferi için devreye girdi."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Biz yeniden Avrupa şampiyonu olacağız, orta vadede hedefimiz bu."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Herkesin içi rahat olsun. Bu kadar fazla yıldız oyuncunun birçok mevkiye gelmişliği aynı anda yok. Bu böyle devam edecek."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"AYRI BİR HEYET OLUŞTURACAĞIZ"

"Maçlarımızdaki hakem hatalarını not ettik. Bilimsel olarak çalışma yapacağız."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Kendi maçlarımızı ve diğer maçları izleyecek bir ekip oluşturuyoruz. Video özet olarak hazırlayacağız. Uluslararası eski hakemlerden heyet oluşturacağız ve değerlendirme alacağız."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Dün ve bugün şunu gördük; adaleti ortaya çıkaracağız. Adaletsiz bir şey olmaması için gerekeni yapacağız."

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan Alexis Sanzhez transferi açıklaması!

"Bir gazetede Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonu dışarda başlıyor, içeride bitiyor, bariz dışarıda bittiği belli olan şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor."

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