Haberler Galatasaray Galatasaraylı yönetici Erden Timur canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Galatasaraylı yönetici Erden Timur canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Erden Timur'un açıklamalarını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 10:52
Galatasaraylı yönetici Erden Timur canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında konuşuyor.

Timur'un konuşmasını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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Erden Timur'un açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz (Güncellenecektir)

"Arda Turan çok büyük Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için geldi, Lucas Torreira ile Dries Mertens konusu bitmişti. Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon euro'luk teklifi ben gördüm. Ama kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması."

"Torreira için Arsenal 18 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye."

"SANCHEZ İLE BİRKAÇ YEMEK DAHA YEMEMİZ LAZIM"
"Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım. Ancak listede başka isimler de var."

"Biz yeniden Avrupa şampiyonu olacağız, orta vadede hedefimiz bu."

"Hakan Çalhanoğlu, Alexis Sanchez transferi için devreye girdi."

"Herkesin içi rahat olsun. Bu kadar fazla yıldız oyuncunun birçok mevkiye gelmişliği aynı anda yok. Bu böyle devam edecek."

"Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."

"AYRI BİR HEYET OLUŞTURACAĞIZ"

"Maçlarımızdaki hakem hatalarını not ettik. Bilimsel olarak çalışma yapacağız. Kendi maçlarımızı ve diğer maçları izleyecek bir ekip oluşturuyoruz. Video özet olarak hazırlayacağız. Uluslararası eski hakemlerden heyet oluşturacağız ve değerlendirme alacağız."


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