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Galatasaray'da yeni transferler Mertens ve Torreira ilk idmanlarına çıktı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların 2 yıldız transferi Mertens ve Torreira ilk antrenmanlarına çıktı. İşte Dries Mertens ve Torreira'nın idmandan görüntüleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 13:38
Galatasaray'da yeni transferler Mertens ve Torreira ilk idmanlarına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular, hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı.

Galatasaray, 10 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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