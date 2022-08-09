Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenana koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bu arada yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.