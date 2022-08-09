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Denayer ile sil baştan

Nelsson'a gelen teklifin ardından Galatasaray'da Jason Denayer defteri yeniden açıldı. Daha önce Belçikalı stoperle görüşme yapan ancak fiyat konusunda anlaşamayan Cenk Ergün'ün Denayer'la temaslara yeniden başladığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Denayer ile sil baştan

Nelsson'a gelen teklifin ardından Galatasaray'da Jason Denayer defteri yeniden açıldı. Daha önce Belçikalı stoperle görüşme yapan ancak fiyat konusunda anlaşamayan Cenk Ergün'ün Denayer'la temaslara yeniden başladığı bildirildi. Suudi Arabistan'dan iki resmi teklif alan 27 yaşındaki futbolcunun Arap yarımadasında oynamak istemiyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve bonservisi elinde oyuncuyla kısa süre içinde anlaşılması bekleniyor.

Lyon ile sözleşmesi sone eren Jason Denayer geçen sezon Fransa'da 20 karşılaşmaya çıkmış ve 3 gol katkısı sağlamıştı. Belçikalı oyuncu, G.Saray'da ise 50 maçta görev yaptı.

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