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Tecrübe konuştu!

Geçen sezonu 13. sırada bitiren Aslan yepyeni bir heyecanla sezona girdi. Galibiyeti Cimbom’un yıldızları getirdi. Tecrübeyle deplasmanda kükredi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Tecrübe konuştu!
Süper Lig'de kabus gibi geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında bir hayli zorlandı. Akdeniz ekibi Cimbom'a göre daha net pozisyonları bulan taraftı. Ancak hepsinde karşılarında 36 yaşındaki Fernando Muslera'yı buldular. Uruguaylı eldiven 1'i penaltıdan olmak üzere net 5 kurtarış yaptı. Galatasaray'ı karşılaşmanın her anında maçta tutmayı başardı. Okan Buruk'un ikinci yarıdaki hamleleri de 3 puanı getirdi.
OKAN Buruk ikinci yarıda yeni transferlerden Midtsjö'yü oyuna dahil etti. Norveçli futbolcu orta sahaya adeta 'can suyu' verdi. İkinci yarıda da Fernando Muslera hep doğru yerde durarak Antalyaspor'a "Dur" demeye devam etti. 89. dakikada oyuna giren 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis klasını konuşturdu. Midtsjö'nün asistinde tek vuruşla nefis bir plase yapan tecrübeli yıldız takımını 90'da galibiyete taşıyan isim oldu.
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