Tecrübe konuştu!

OKAN Buruk ikinci yarıda yeni transferlerden Midtsjö'yü oyuna dahil etti. Norveçli futbolcu orta sahaya adeta 'can suyu' verdi. İkinci yarıda da Fernando Muslera hep doğru yerde durarak Antalyaspor'a "Dur" demeye devam etti. 89. dakikada oyuna giren 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis klasını konuşturdu. Midtsjö'nün asistinde tek vuruşla nefis bir plase yapan tecrübeli yıldız takımını 90'da galibiyete taşıyan isim oldu.
OKAN Buruk ikinci yarıda yeni transferlerden Midtsjö'yü oyuna dahil etti. Norveçli futbolcu orta sahaya adeta 'can suyu' verdi. İkinci yarıda da Fernando Muslera hep doğru yerde durarak Antalyaspor'a "Dur" demeye devam etti. 89. dakikada oyuna giren 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis klasını konuşturdu. Midtsjö'nün asistinde tek vuruşla nefis bir plase yapan tecrübeli yıldız takımını 90'da galibiyete taşıyan isim oldu.
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