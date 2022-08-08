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Kerem direğe takıldı

Geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu kaldığı yerden devam ediyor. Genç yıldız, Antalyaspor karşısında da sahanın en çalışkan isimlerinden birisiydi. Şık hareketleriyle yine beğeni toplayan Kerem 38. dakikada gole de çok yaklaştı. Dönen topa klas bir vuruş yapan sarı-kırmızılı futbolcu, tam gole sevinmeye başlamışken top yan direğe çarpıp geri geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Kerem direğe takıldı
Geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu kaldığı yerden devam ediyor. Genç yıldız, Antalyaspor karşısında da sahanın en çalışkan isimlerinden birisiydi. Şık hareketleriyle yine beğeni toplayan Kerem 38. dakikada gole de çok yaklaştı. Dönen topa klas bir vuruş yapan sarı-kırmızılı futbolcu, tam gole sevinmeye başlamışken top yan direğe çarpıp geri geldi.
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