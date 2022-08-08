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Buruk: Mutluyuz

“İlk maçımızı kazanmamız çok önemliydi. Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık ve 3 puana ulaştık”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Buruk: Mutluyuz
Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına çıkan Okan Buruk, lige galibiyetle başladıkları mutlu olduklarını söyledi. Yeni bir yapılanma içinde olduklarını belirten genç teknik adam, "Antalyaspor iyi bir takım. Başta istediklerimizi tam olarak yapamasak da iyi bir mücadele ortaya koyduk. Pozisyonlara da girdik ancak son vuruşlar da etkisiz kaldık. Kerem'in de bir topu direkten döndü. Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık ve Gomis'le 3 puana ulaştık. İlk maçımızı kazanmamız çok önemliydi" dedi. Buruk, penaltıyı çıkaran ve önemli kurtarışlara imza atan Muslera için de "Kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Takım için çok değerli bir isim" ifadesini kullandı.
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