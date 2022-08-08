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Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan taraf, Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle Galatasaray oldu. Kritik mücadeleye hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Antalyaspor'un ilk yarının son anlarında kazandığı penaltı penaltı sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk çılgına döndü. Oldukça sinirlenen 48 yaşındaki çalıştırıcının, hararetli bir şekilde hakeme itirazları kameralara yansıdı. Okan Buruk'un o anlarda hakeme söyledikleri ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:12
Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıktı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Bir diğer yeni transfer Fredrik Midtsjö ise oyuna sonradan dahil oldu.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılı taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Zorlu mücadeleyi 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 kazanan Cimbom, altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI!
Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu müsabakaya hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

45+2'DE PENALTI KARARI!
Zorlu müsabakanın 45+2'nci dakikasında savunma arkasına sarkan Haji Wright, Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Danimarkalı futbolcu topu ayağından açtığı anda Fernando Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

MUSLERA'DAN YOĞUN İTİRAZ
Atilla Karaoğlan'ın bu kararı sonrası Fernando Muslera maçın hakemine tepki gösterdi.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Uruguaylı file bekçisi, Danimarkalı futbolcuya yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Fernando Muslera'nın itirazları sırasında VAR incelemesi yapıldı. Haji Wright'ın ofsaytta olmadığı görülünce penaltı kararı onandı ve Antalyaspor'da topun başına Luiz Adriano geçti.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Brezilyalı futbolcunun sağ ayağıyla vuruşunda Fernando Muslera rahat bir kurtarışa imza attı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Uruguaylı eldiveni bu kurtarış sonrası alkışladı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oyuncunun kurtardığı penaltının ardından maçın hakemine tepkisini devam ettirdi.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Okan Buruk'un tepkisi sonrası Antalyaspor tribünlerinden deneyimli teknik adama bazı yabancı maddeler atıldı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

"KENDİNİ ATIYOR"
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ın penaltısı sonrası hakeme tepki gösterdi. Haji Wright'ın kendini yere attığını düşünen tecrübeli teknik adam, "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

İlk yarının son düdüğünün çalmasının ardından oyuncular soyunma odasına girdikten sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tünele hareketlendi.

Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Atilla Karaoğlan tüm heyet ve futbolcular tünele girene kadar sahada bekledi.

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