Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

"KENDİNİ ATIYOR"

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ın penaltısı sonrası hakeme tepki gösterdi. Haji Wright'ın kendini yere attığını düşünen tecrübeli teknik adam, "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı" ifadelerini kullandı.