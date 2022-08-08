Antalyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk'tan büyük tepki! Hakeme söyledikleri ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıktı.
Bir diğer yeni transfer Fredrik Midtsjö ise oyuna sonradan dahil oldu.
Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılı taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi.
Zorlu mücadeleyi 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 kazanan Cimbom, altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI!
Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu müsabakaya hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu.
45+2'DE PENALTI KARARI!
Zorlu müsabakanın 45+2'nci dakikasında savunma arkasına sarkan Haji Wright, Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı.
Danimarkalı futbolcu topu ayağından açtığı anda Fernando Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti.
MUSLERA'DAN YOĞUN İTİRAZ
Atilla Karaoğlan'ın bu kararı sonrası Fernando Muslera maçın hakemine tepki gösterdi.
Uruguaylı file bekçisi, Danimarkalı futbolcuya yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.
Fernando Muslera'nın itirazları sırasında VAR incelemesi yapıldı. Haji Wright'ın ofsaytta olmadığı görülünce penaltı kararı onandı ve Antalyaspor'da topun başına Luiz Adriano geçti.
Brezilyalı futbolcunun sağ ayağıyla vuruşunda Fernando Muslera rahat bir kurtarışa imza attı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Uruguaylı eldiveni bu kurtarış sonrası alkışladı.
OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oyuncunun kurtardığı penaltının ardından maçın hakemine tepkisini devam ettirdi.
Okan Buruk'un tepkisi sonrası Antalyaspor tribünlerinden deneyimli teknik adama bazı yabancı maddeler atıldı.
"KENDİNİ ATIYOR"
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ın penaltısı sonrası hakeme tepki gösterdi. Haji Wright'ın kendini yere attığını düşünen tecrübeli teknik adam, "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı" ifadelerini kullandı.
İlk yarının son düdüğünün çalmasının ardından oyuncular soyunma odasına girdikten sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tünele hareketlendi.
Atilla Karaoğlan tüm heyet ve futbolcular tünele girene kadar sahada bekledi.