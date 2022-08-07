Galatasaray'dan transfer şov! Torreira ve Mertens İstanbul'a geldi

Galatasaray dün resmen transfer piyasasını salladı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzalarken dün de iki bomba birden patladı. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens'le de el sıkışıldı ve iki oyuncu dün gece geç saatlerde özel jetle İstanbul'a geldi. Cimbom, Arsenal'in dünyaca ünlü Uruguaylı 6 numarası Lucas Torreira'yı 4, Napoli'den ayrılan Belçikalı forvet Mertens'i de 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Torreira yıllık 2 milyon 750 bin euro, Mertens ise 3 milyon 950 bin euro alacak. İki transferde adı 'Transfer sihirbazı'na çıkan başkanvekili Erden Timur yine etkin rol oynadı.



ARDA TURAN DA EŞLİK ETTİ

İki transfer için de göğüs göğse bir mücadele verildi. Sarı-kırmızılılar önce Torreira için Londra ekibi ile çetin bir pazarlığa girişti. 2018'de başarılı ön libero için Sampdoira'ya 28.5 milyon euro ödeyen Arsenal son 2 sezonda kiralık göndermesine rağmen 15 milyon euro'dan kapıyı açtı. 5 yakın rakibi de olmasına karşın bir an olsun yılmayan Timur başkanlığında transfer komitesi 6 milyon euro'ya İngilizleri ikna etti. Ardından Mertens üzerinde yoğunlaşıldı. Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncu yıllık 5 milyon Euro istese de Galatasaray'ın hedefleri ve imkanları önüne serildi ve iş bitirildi. Dün akşam iki yıldız, Erden Timur ve Arda Turan ile birlikte İstanbul'a gelirken öncesi ve gelişleri sırasında büyük coşku yaşandı.



ERDEN TİMUR FAKTÖRÜ

Galatasaray arka arkaya yıldızları kadrosuna katarken başkanvekili Erden Timur iş bitiriciliğiyle bu transferlerde başrolü oynadı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulundan tam yetki alan, iş dünyasında edindiği tecrübeyi G.Saraylılığıyla birleştiren Timur hem oyuncuların sarıkırmızılı formayı seçmesinde önemli pay sahibi oldu hem de sıkı pazarlık yaparak birbirinden değerli isimleri Cimbom'a bedava denilecek rakamlara kazandırdı.

İşte taraftarların sevgilisi haline gelen Timur'un son transferlerdeki büyük katkısı:

Porto'nun 10 milyon euro'dan satışa çıkardığı Sergio Oliveira transferini büyük uğraş sonunda 3 milyon euro'ya bitirdi. * Piyasa değeri 10 milyon euro olan Leo Dubois transferini 3 milyon euro'ya bitirdi. * Lucas Torreira için Arsenal 15 milyon euro'dan kapıyı açtı. Ancak sıkı pazarlıkların ardından 6 euro'ya transfer bitti. * Dries Mertens imza parası ve yıllık 5 milyon euro ücret talep etti, 3 milyon 950 bin euro'ya anlaşma sağlandı.



23 GÖNDERMESİ

Torriera ve Mertens, İstanbul'a gelmeden önce Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından müjde geldi. Saat 16.18'de iki oyuncunun transferini isim vermeden emojilerle duyurdu. Paylaşımda Torreira ve Mertens'in İstanbul'a geliş saatleri yayınlandı. Milan 18.45, Brüksel 20.45 ve İstanbul / 23.45 olarak belirtildi. Ayrıca saat ayarı yaparken 23.23'te video durdu ve '23. şampiyonluk geliyor' mesajı verildi.



ZİRVEDE

Lucas Torreira'nın Transfermarkt değeri 20 milyon euro... Transferi biten Uruguaylı yıldız, böylece 18 milyon euro değeri bulunan Uğurcan Çakır'ı geçerek Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu.



PARLADI

İlk önemli çıkışını Utrecht forması altında yapan ve 7 milyon euro'ya PSV'ye giden, oradan da 9.5 milyon euro'ya 2013'te Napoli'ye gelen Dries Mertens, güneyde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.