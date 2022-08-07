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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Son dakika spor haberi: Transferde önceliği orta saha ve hücum hattına veren Galatasaray, Nelsson'un son durumuna göre yeni yol haritasını çizecek. Danimarkalı stopere İspanyol ekibi Sevilla'nın ilgisi devam ediyor. Victor Nelsson'un satılması ihtimaline karşılık Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen listeye alındı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Aslan, gözünü bir
başka İskandinav oyuncuya çevirdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Victor Nelsson'un durumuna
göre transfer edilecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı yıldız Nelsson, astoronomik bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Takvim'in haberine göre Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılmasi ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Aynı zamanda şirketin, Olsen'i Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Stoper mevkisinde forma giyen Olsen, sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Olsen, 12 kez Norveç Milli Takım forması giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Gent ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Gent, 25 yaşındaki oyuncuyu 2 sezon önce 800 bin Euro karşılığında Stabaek'ten transfer etmişti.

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