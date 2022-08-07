Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson giderse Olsen gelecek

Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.
Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.
Kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Aslan, gözünü bir
başka İskandinav oyuncuya çevirdi.
Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Victor Nelsson'un durumuna
göre transfer edilecek.
Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı yıldız Nelsson, astoronomik bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak.
Takvim'in haberine göre Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılmasi ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakıyor.
Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı.
Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor.
Aynı zamanda şirketin, Olsen'i Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.
Stoper mevkisinde forma giyen Olsen, sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.
Olsen, 12 kez Norveç Milli Takım forması giydi.
Gent ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Gent, 25 yaşındaki oyuncuyu 2 sezon önce 800 bin Euro karşılığında Stabaek'ten transfer etmişti.
Olsen'in piyasa değeri 4 milyon euro seviyelerinde gösteriliyor.
Olsen kariyerinde 233 karşılaşmaya çıktı.
Norveçli oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sağladı.