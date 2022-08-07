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GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira: Galatasaray'ı seçmem zor olmadı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübü seçme nedenine dair açıklamada bulundu. Uruguaylı futbolcu, "Yöneticiler beni çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı." diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 15:15
GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira: Galatasaray'ı seçmem zor olmadı

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira sarı-kırmızılı taraftarların Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri karşılamanın kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sabaha karşı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan ve kalabalık bir taraftar grubuyla karşılanan iki futbolcunun açıklamalarına yer verdi.

Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, taraftar coşkusunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu büyük heyecanı görmek hem beni hem Dries'i çok mutlu etti. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen vatandaşı Fernando Muslera'nın desteğinin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan Torreira, "Ailemin de buraya sıcak bakması etkendi. Yöneticiler beni çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı." diye konuştu.

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