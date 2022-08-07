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GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens: Galatasaray'a gelmeden önce Sneijder'le konuştum

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, Galatasaray'a gelmeden önce Wesley Sneijder ile konuştuğunu belirtip, 'Onu aradım ve 'hiç durma, hemen git' dedi" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 15:11
GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens: Galatasaray'a gelmeden önce Sneijder'le konuştum

Belçikalı oyuncu Dries Mertens ise yaptığı açıklamada, "Onlarla tanışmak, onların coşkusunu görmek harika bir duyguydu. Onlardan da özür dileriz biraz geç kaldık ama en sonunda buluşma buna değdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in kulüple ilgili görüşlerinin gelişinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Mertens, 'Onu aradım ve 'hiç durma, hemen git' dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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