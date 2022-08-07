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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Haris Seferovic: Önemli olan galip gelmek

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İsviçreli golcü, "Çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 01:39
Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Haris Seferovic: Önemli olan galip gelmek

Haris Seferovic, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 galip geldikleri Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ardından konuştu.

Seferovic yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Çok iyi oynayamasak da önemli olan galibiyet almaktı. Başından beri söylediğim gibi kimin oynadığı veya kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan bir takım gibi, bir aile gibi beraber oynayarak kazanmak." dedi.

İsviçreli golcü ayrıca, "Taraftarımız bize burada mükemmel destek verdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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