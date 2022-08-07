Antalyaspor Galatasaray maçı canlı | Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Transferde adeta şov yapan Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef, Okan Buruk yönetiminde ilk maçtan 3 puanla ayrılmak. Ev sahibi Antalyaspor ise teknik direktör Nuri Şahin ile geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Antalyaspor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Ndao, Wright, Ghacha, Adriano.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.