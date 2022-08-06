TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.
Haris Seferovic, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö ile kadrosunu güçlendiren Cimbom'da hedef her mevkiide rotasyonu geniş bir takım oluşturmak.
Bu bağlamda orta sahaya transfer yapacak olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı.
Punch Newspapers adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde de parçalı formayı giyen Peter Etebo ile ilgilendiği belirtildi.
Ayrıca haberde yer alan bilgiye göre Nijeryalı futbolcunun temsilcisi, Galatasaray ile görüştüklerini doğruladı.
Etebo, 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı formayla mücadele etmişti.
26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 29 maça çıkmış fakat skor katkısı verememişti.
PETER ETEBO KİMDİR?
Peter Etebo, 09 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Orta saha mevkiinde görev alan oyuncu, Nijerya Warri'de doğmuştur.
174 cm boyunda ve 71 kilo olan Etebo, sağ ayağını kullanmaktadır.
Nijeryalı oyuncu kariyerine Warri Wolves FC takımında başlamıştır.
26 yaşındaki futbolcu sırasıyla Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas, Stoke City, Getafe, Galatasaray ve Watford formaları giymiştir.
Nijerya Milli Takımı'nda da 44 maça çıkan futbolcunun Stoke City ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.
Peter Etebo'nun 2 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.