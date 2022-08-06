Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahada rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündeme geldi. Cimbom'un, geçmiş dönemlerde de formasını giyen Peter Etebo ile görüştüğü belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:15
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Bu bağlamda orta sahaya transfer yapacak olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Punch Newspapers adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde de parçalı formayı giyen Peter Etebo ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Ayrıca haberde yer alan bilgiye göre Nijeryalı futbolcunun temsilcisi, Galatasaray ile görüştüklerini doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Etebo, 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı formayla mücadele etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 29 maça çıkmış fakat skor katkısı verememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

PETER ETEBO KİMDİR?

Peter Etebo, 09 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Orta saha mevkiinde görev alan oyuncu, Nijerya Warri'de doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

174 cm boyunda ve 71 kilo olan Etebo, sağ ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Nijeryalı oyuncu kariyerine Warri Wolves FC takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

26 yaşındaki futbolcu sırasıyla Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas, Stoke City, Getafe, Galatasaray ve Watford formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Nijerya Milli Takımı'nda da 44 maça çıkan futbolcunun Stoke City ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta sahaya flaş aday! Peter Etebo...

Peter Etebo'nun 2 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Emirhan'ın boşluğunu onunla dolduracak! Türkiye'ye dönüyor
Yeliz Yeşilmen bakıcıyla karakolluk oldu! "Dövmediğime pişmanım"
Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu
Jesus 'golcü' transferini işaret etmişti... Bomba patlıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya...
Ronaldo'dan G.Saray'a yanıt!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim 12:15
Everton - Chelsea maçı saat kaçta? Everton - Chelsea maçı saat kaçta? 12:07
Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? 11:39
Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:24
Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:09
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti 11:04
Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? 11:02
Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! 11:02
Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:01
G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... 10:58
Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? 10:46