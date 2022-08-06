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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sezon Antalya'da açılıyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 2022-2023 sezonu 7 Ağustos Pazar günü açılıyor. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:58
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sezon Antalya'da açılıyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, 7 Ağustos Pazar günü oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GÖZLER SEFEROVIC'TE

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

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