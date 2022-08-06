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Son dakika: Galatasaray Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getiriyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bombaları patlatıyor. Sarı-kırmızılılar Torreira ile Mertens'i aynı uçakta İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:08
Son dakika: Galatasaray Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getiriyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

FORVETTE HEDEF SANCHEZ

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

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