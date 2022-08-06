Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor.
Son olarak Lucas Torreira ve Mertens transferlerine noktayı koyan Cimbom, büyük bir sükse yarattı.
Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar, mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu olmuş durumda.
Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan futbolculara çeşitli ülkelerden teklifler gelmeye devam ediyor.
İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun ardından Danimarkalı stoper Nelsson'a da imza attırmak için girişimlerini sürdürüyor.
12 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray yönetimi, 20 milyon euro'nun altında kalacak teklifleri değerlendirmeye almayacak.
Sarı-kırmızılıların bu tutumu sonrası Sevilla'nın nasıl bir tavır sergileyeceği belirsiz durumda.
BARIŞ ALPER YILMAZ RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!
Öte yandan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz da Rus ekiplerinin radarında bulunuyor.
Galatasaray'da beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Barış Alper için Krylya Sovetov'un ilgisi olduğu iddia edilmişti.
22 yaşındaki oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı futbolcuya Rusya'dan transfer ilgisi olduğunu doğruladı.
"SOVETOV İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüp beni aradı ama onlara önce Galatasaray'la konuşmaları gerektiğini söyledim.
Konuşma burada sonlandı. Daha sonra müzakereler ilerlemedi" diye konuştu.
22 yaşındaki hücum oyuncusu her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
2021-22 sezonunda Galatasaray'da 23 maçta 531 dakika süre alan futbolcu, Ankara Keçiörengücü'nden sarı-kırmızılılara katılmıştı.