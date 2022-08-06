Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ederken mevcut futbolcuların son durumlarıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı stopere İspanyol ekibi Sevilla'nın ilgisi sürüyor. La Liga temsilcisi, sarı-kırmızılı yönetimle bonservis pazarlıklarında bulunuyor. Takımın bir diğer genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz da Rus ekiplerinin radarında bulunuyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusunun menajerinden transferle ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:01
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Son olarak Lucas Torreira ve Mertens transferlerine noktayı koyan Cimbom, büyük bir sükse yarattı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar, mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu olmuş durumda.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan futbolculara çeşitli ülkelerden teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun ardından Danimarkalı stoper Nelsson'a da imza attırmak için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

12 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray yönetimi, 20 milyon euro'nun altında kalacak teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Sarı-kırmızılıların bu tutumu sonrası Sevilla'nın nasıl bir tavır sergileyeceği belirsiz durumda.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

BARIŞ ALPER YILMAZ RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!
Öte yandan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz da Rus ekiplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Barış Alper için Krylya Sovetov'un ilgisi olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

22 yaşındaki oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı futbolcuya Rusya'dan transfer ilgisi olduğunu doğruladı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

"SOVETOV İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüp beni aradı ama onlara önce Galatasaray'la konuşmaları gerektiğini söyledim.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Konuşma burada sonlandı. Daha sonra müzakereler ilerlemedi" diye konuştu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

22 yaşındaki hücum oyuncusu her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

2021-22 sezonunda Galatasaray'da 23 maçta 531 dakika süre alan futbolcu, Ankara Keçiörengücü'nden sarı-kırmızılılara katılmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor...
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...
Aslan'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20:19
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 20:19
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 20:14
Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı 20:11
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 20:11
Berlin derbisinde kazanan Union! Berlin derbisinde kazanan Union! 20:10
Daha Eski
Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri 20:01
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 19:58
Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı 19:53
G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! 19:31
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... 19:24
Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! 19:09