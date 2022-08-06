Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Menajerinden flaş transfer açıklaması

"SOVETOV İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüp beni aradı ama onlara önce Galatasaray'la konuşmaları gerektiğini söyledim.