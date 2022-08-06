Didier Drogba Fatih Terim'i ziyaret etti! "Heykelini dikmek için..."

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Didier Drogba, Fatih Terim'i Bodrum'da ziyaret etti.

Drogba, bu ziyaretin ardından Fatih Terim'e "babacağım" diye hitap etti ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BABACIĞIM, BİZİ AĞIRLADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor." dedi.



