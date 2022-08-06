Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Savunma bölgesinde alternatifleri çoğaltmak isteyen Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Savunma bölgesinde alternatifleri çoğaltmak isteyen Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı.
Torreira ile resmi sözleşme imzalayan Cimbom, gözünü stoper mevkisine çevirdi.
Marcao'nun yerine takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Cimbom'da rota Belçika'ya döndü.
Sarı-kırmızılılar, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'e kancayı attı.
25 yaşındaki Norveçli yıldızın scout ekibinin önerisiyle gündeme geldiği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.
Transfer için Gent'le bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirlendi.
TAM BİR JOKER!
Norveçli oyuncu, savunmadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
Stoper mevkisinde forma giyen Olsen, sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.
Andreas Hanche-Olsen'in Gent ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Norveçli futbolcu, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada sahaya çıktı.
Olsen 2020'de 800 bin Euro karşılığında Stabaek'ten Gent'e transfer olmuştu.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde 233 karşılaşmada boy gösteren Olsen, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi.