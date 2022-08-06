Haberler Galatasaray Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Son dakika spor haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Gent’te forma giyen Andreas Hanche-Olsen’e kancayı attı. 25 yaşındaki Olsen için girişimlere başlandı. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Norveçli yıldızın transferi için Belçika ekibiyle bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirlendi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Savunma bölgesinde alternatifleri çoğaltmak isteyen Galatasaray, transferde atağa kalktı.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Torreira ile resmi sözleşme imzalayan Cimbom, gözünü stoper mevkisine çevirdi.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Marcao'nun yerine takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Cimbom'da rota Belçika'ya döndü.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Sarı-kırmızılılar, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'e kancayı attı.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

25 yaşındaki Norveçli yıldızın scout ekibinin önerisiyle gündeme geldiği öğrenildi.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Transfer için Gent'le bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirlendi.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

TAM BİR JOKER!
Norveçli oyuncu, savunmadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Stoper mevkisinde forma giyen Olsen, sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Andreas Hanche-Olsen'in Gent ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Norveçli futbolcu, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada sahaya çıktı.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Olsen 2020'de 800 bin Euro karşılığında Stabaek'ten Gent'e transfer olmuştu.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Andreas Hanche-Olsen Galatasaray'a! Transfere onay çıktı

Kariyerinde 233 karşılaşmada boy gösteren Olsen, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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