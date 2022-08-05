Sacha Boey’e talip çıktı

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Sacha Boey'e bir talip daha çıktı. Belçika Ligi takımlarından KV Mecehlen, Fransız sağ beke talip oldu. Boey'i daha önce de Strasbourg da istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan hazırlık kampına götürülmeyen genç futbolcu, transfer olmazsa Rezerv Lig'de boy gösterecek. Performansı takip edilecek olan 21 yaşındaki Fransız sağ bek kendini gösterebilirse tekrar A Takım kadrosuna dahil edilecek.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Sacha Boey'e bir talip daha çıktı. Belçika Ligi takımlarından KV Mecehlen, Fransız sağ beke talip oldu. Boey'i daha önce de Strasbourg da istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan hazırlık kampına götürülmeyen genç futbolcu, transfer olmazsa Rezerv Lig'de boy gösterecek. Performansı takip edilecek olan 21 yaşındaki Fransız sağ bek kendini gösterebilirse tekrar A Takım kadrosuna dahil edilecek.