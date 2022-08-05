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Galatasaray'da Mertens tamam!

Galatasaray, Belçikalı ünlü golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım, Napoli'den ayrılan başarılı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray şampiyonluğa ulaşması halinde Mertens'in sözleşmesi otomatik uzayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da Mertens tamam!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray bir önemli oyuncuyu kadrosuna kattı. Napoli'yle sözleşmesi sona eren ve ayrılma kararı alan Dries Mertens'le el sıkıştı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Transferi İtalyan basını da duyurdu. İtalya'da Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Sport Italia'nın eski sunucusu Jolanda De Rienzo, Galatasaray'ın Mertens transferinin bittiğini yazdı. De Rienzo, "Dries Mertens, yüzde 99 Galatasaray'da... Eksik olan tek şey bugün ya da yarın atılacak imzalar" ifadesini kullandı. G.Saray ile futbolcu arasında imza için küçük detayların kaldığı bildirildi.

Cimbom'un anlaşma sağladığı Mertens için başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulüp istekliydi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 37 maça çıkıp 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulunan 35 yaşındaki forvetin yıllık 3.5 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi. Daha önce Seferovic'i kadrosuna katan ve elinde Bafetimbi Gomis gibi bir silah bulunan Galatasaray'ın sahaya çift forvetle çıkması gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un Mertens'in de alınmasıyla oyun planını gözden geçirmeye başladığı ve 4-4-2'ye dönmeyi düşündüğü bildirildi. Şimdi gözler ünlü futbolcunun İstanbul'a geleceği güne çevrildi.

NAPOLI'DE DEVLEŞTİ

GENT altyapısından çıkıp ilk önemli çıkışını Utrecht forması altında yapan ve 7 milyon euro'ya PSV'ye oradan da 9.5 milyon euro'ya 2013'te Napoli'ye gelen Dries Mertens, geride kalan 9 yılda İtalya'nın güneyinde attığı gollerle devleşti. Mertens, Napoli tarihinin Avrupa kupalarındaki (28), ligdeki (113) ve tüm maçlardaki (148) en golcü ismi...

OLIVEIRA TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Ayrıca dün Napoli resmi hesabı da Belçikalı golcü için veda mesajı yayınladı. Bu gelişmeler de 'transfer bitti' şeklinde yorumlandı.

UÇURMAZ AMA HIZ KATAR

"Mertens ile ilgili söylenebilecek en olumsuz şey yaşı (35). Napoli gibi bir takımda geçen sezon 30 maçta forma giydiğini unutmamak lazım. Hücuma getireceği çeşitlilik Galatasaray'a muazzam bir hareket alanı sağlayacak. Kerem'i yedekler, Akbaba'yı yedek yapar, Seferovic yokken santrfor da oynar. Gomis'i bir şekilde göndermek mümkün olsa forvet rotasyonu, Ali Akman ya da Umut Bozok gibi yerli bir golcü ile kusursuza yakın hale gelecek. Buraya kadar konuştuklarımız, Torreira ya da muadili bir altı numara alınmadığı sürece uçurmaz ama hız katar. Esas öncelikse Marcao'nun gidişi ve Nelsson'un bavulu hazır beklemesi üzerine savunma bloğuna verilmeli. Şaka maka lig başlıyor. Galatasaray'ın Antalya karşısındaki performansı ve alacağı sonuç teknik ekibi belki bambaşka arayışlara da itebilir." SERKAN KORKMAZ

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