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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyor. Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Danimarkalı futbolcu için de devreye girdi. İspanyol ekibinin Victor Nelsson için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 09:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 09:58
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Galatasaray bir yandan transfer için mesai harcarken bir yandan da yıldız futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından İpanyol ekibinin Nelsson için devreye girmesi büyük ses getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Sevilla bir süredir ilgilendiği Danimarkalı stoper için resmi temaslara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

İspanyol ekibinin yöneticilerinin G.Saray yönetimiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao-Nelsson ikilisini geçen sezon birçok maçta izlediği ve çok beğendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın, Nelsson'u da kadrosuna katarak stoper hattını Marcao-Nelsson'dan oluşturmak istediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

TEKLİF DUYURULDU

İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla'nın Nelsson için yaptığı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Sevilla'nın Danimarkalı stoper için Cimbom'a 12 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay teklif ettiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Haberde ayrıca, Julen Lopetegui'nin Nelsson'u kadrosunda görmeyi çok istediği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

G.Saray, Nelsson'u geçen sezon 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

23 yaşındaki Danimarkalı stoper, G.Saray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maçta görev alırken, 1 de gol atmıştı.

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