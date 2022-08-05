GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nin Nelsson teklifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray bir yandan transfer için mesai harcarken bir yandan da yıldız futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sevilla bir süredir ilgilendiği Danimarkalı stoper için resmi temaslara başladı.
İspanyol ekibinin yöneticilerinin G.Saray yönetimiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edilmişti.
Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın, Nelsson'u da kadrosuna katarak stoper hattını Marcao-Nelsson'dan oluşturmak istediği bildirildi.
TEKLİF DUYURULDU
İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla'nın Nelsson için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Sevilla'nın Danimarkalı stoper için Cimbom'a 12 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay teklif ettiği iddia edildi.
Haberde ayrıca, Julen Lopetegui'nin Nelsson'u kadrosunda görmeyi çok istediği iddia edildi.
G.Saray, Nelsson'u geçen sezon 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
23 yaşındaki Danimarkalı stoper, G.Saray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maçta görev alırken, 1 de gol atmıştı.
Nelsson'un G.Saray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sevilla transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu 13 milyon euroya kadrosuna katmıştı.