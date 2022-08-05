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En iyi teklif Galatasaray'dan!

Galatasaraylı taraftarların yolunu dört gözle beklediği Lucas Torreira'yla ilgili gelen haberler de sevindirici... Valencia da yıldız futbolcuyla yakından ilgilenirken, Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" açıklaması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
En iyi teklif Galatasaray'dan!

Galatasaraylı taraftarların yolunu dört gözle beklediği Lucas Torreira'yla ilgili gelen haberler de sevindirici... Valencia da yıldız futbolcuyla yakından ilgilenirken, Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" açıklaması yaptı.

Ayrıca Torreira'nın temsilcileri arasında yer alan Pablo Betancourt bu açıklamayı bir adım ileriye taşıdı ve ''Şu anda Galatasaray'la müzakere hâlindeyiz. Toplantı sonrasında anlaşıyor muyuz, anlaşamıyor muyuz göreceğiz. Ben Galatasaray'ın ekonomik olarak teklifini arttıracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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