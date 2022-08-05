Ali Akman çağrı bekliyor

Galatasaray'da gözler bir yandan da Ali Akman'ın transferinde... Geçen sezon kiralık Nijmegen'de oynayan genç yıldız için, Galatasaray'ın Frankfurt'tan kiralamak için kolaylık istediği ifade edildi. Bursa'ya gelen genç yıldızın, Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.
Galatasaray'da gözler bir yandan da Ali Akman'ın transferinde... Geçen sezon kiralık Nijmegen'de oynayan genç yıldız için, Galatasaray'ın Frankfurt'tan kiralamak için kolaylık istediği ifade edildi. Bursa'ya gelen genç yıldızın, Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.